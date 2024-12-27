Сергей Песьяков ответил, без чего нельзя представить Новый год

Голкипер самарских «Крыльев Советов» Сергей Песьяков поделился планами на празднование Нового 2025 года.

«Планирую Новый год встретить в Питере. Какое желание загадаю? Что-то, связанное с детьми, честно, не думал об этом, что-нибудь им пожелаю.

Без чего Новый год — не Новый год? Без ёлки, без снега! Прошлый Новый год я был в Питере, там всё было хорошо, были за городом — со снегом тоже всё было хорошо. А вот до этого в Иванове выпал и растаял. Но вы никогда не увидите меня, празднующего Новый год на пляже», — приводит слова Песьякова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 36-летний Сергей Песьяков провёл семь матчей. На его счету одна результативная передача. В Фонбет Кубке России голкипер выходил на поле в одной встрече.