РФС передал футбольную экипировку в Белгородскую и Курскую области

Российский футбольный союз (РФС) направил 14,2 тыс. единиц спортивной экипировки – игровую форму, бутсы, мячи и прочее – в Белгородскую и Курскую области. Помощь предназначена для воспитанников спортивных школ муниципалитетов, где есть отделения футбола. Об этом сообщил официальный сайт РФС.

Отмечается, что ещё 14,8 тыс. предметов повседневной спортивной одежды были безвозмездно переданы Российскому Красному Кресту.

«Мы видим, что в текущей обстановке развитие футбола в Белгородской и Курской областях не останавливается. РФС со своей стороны старается поддерживать это развитие и оказывать коллегам в регионах посильную помощь с экипировкой и инвентарём. Несмотря на все трудности в бытовой жизни, люди продолжают заниматься футболом, и РФС продолжит им в этом помогать», — сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

«В каждой спортивной школе есть определённый дефицит бюджета, из-за которого не получается закупать в достаточном объёме спортивную экипировку и инвентарь. Поэтому форма и мячи, которые передал Российский футбольный союз, стали настоящим предновогодним подарком. Мы все очень благодарны РФС. Понятно, что есть приоритетные спортшколы, которые представляют наш регион на всероссийских соревнованиях. По этой причине и с учётом количества занимающихся детей областная федерация распределяла экипировку. Акцент был сделан на приграничные территории – Шебекино, Красная Яруга, чтобы люди там точно получили инвентарь от РФС», — отметил президент Федерации футбола Белгородской области Денис Шпилёв.