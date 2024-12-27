«МЮ» предложил Рашфорда «Ювентусу», но Тьяго Мотта заинтересован в Зиркзее — Tuttosport

«Манчестер Юнайтед» предложил своего крайнего нападающего Маркуса Рашфорда «Ювентусу», однако главный тренер «старой синьоры» Тьяго Мотта заинтересован в другом футболисте «красных дьяволов», форварде Джошуа Зиркзее, с которым они работали в «Болонье». Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

По информации источника, интерес к Рашфорду также проявляют «Тоттенхэм» и «Бавария». «Ювентус» готов побороться за английского футболиста, если «Манчестер Юнайтед» согласится отдать игрока в аренду в грядущем январе и выплачивать часть его заработной платы.

Рашфорд не попадал в заявку «Манчестер Юнайтед» в четырёх последних матчах.

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