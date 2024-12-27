«Локомотив» опубликовал новогодний видеоролик

Московский «Локомотив» в социальных сетях опубликовал видеоролик к Новому 2025 году. В его записи приняли участие футболисты команды и главный тренер Михаил Галактионов.

Видео доступно на странице «Локомотива» в социальной сети «ВКонтакте».

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Михаила Галактионова набрала 35 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 39 очков. В первом туре после возобновления чемпионата «Локомотив» на выезде встретится с махачкалинским «Динамо». Игра пройдёт 28 февраля. Начало встречи — в 19:00 мск.