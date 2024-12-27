Лев Яшин возглавил рейтинг самых пластичных вратарей по версии Give me Sport

Интернет-портал Give me Sport опубликовал список самых пластичных голкиперов за всю историю.
1. Лев Яшин;
2. Алисон Бекер;
3. Зепп Майер;
4. Петер Шмейхель;
5. Эмилиано Мартинес;
6. Марк-Андре тер Штеген;
7. Брюс Гроббелар;
8. Гордон Бэнкс;
9. Давид де Хеа;
10. Рене Игита.
Всю свою профессиональную игровую карьеру Лев Яшин провёл в московском «Динамо». «Золотой мяч» он получил в 1963 году. Своей манерой игры Яшин задал новые стандарты для определения хорошей техники на позиции вратаря в футболе. Он продемонстрировал, что игрок этого амплуа может отвечать не только за оборону своих ворот от нападающих противника, но и за руководство ближайшими к нему подступами. Умер Яшин в марте 1990-го.