Мадридский «Реал» заинтересован в 19-летнем таланте из клуба АПЛ

Мадридский «Реал» проявляет интерес к 19-летнему центральному защитнику «Борнмута» Деану Хёйсену. Об этом сообщает AS.

По информации источника, в «Королевском клубе» уже много лет следят за испанским футболистом. Подчёркивается, что «Борнмут» продаст Хёйсена только за солидную сумму.

В нынешнем сезоне Хёйсен принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: