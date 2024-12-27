«С новым веком!» «Зенит» опубликовал поздравительный видеоролик

Санкт-петербургский «Зенит» в социальных сетях опубликовал видеоролик к Новому 2025 году. Воспитанник академии клуба переместился в прошлое на 100 лет. В съемках видео в числе прочих поучаствовали Андрей Аршавин и Сергей Семак. Напомним, в 2025 году «Зенит» отметил 100-летний юбилей.

«Полночь в «Зените»: из 2025-го — в 1925-й! Сине-бело-голубые поздравляют с наступающими праздниками и приглашают вместе отправиться в сказочное путешествие — сквозь расстояние и сквозь время — в компании необычных попутчиков, удивительным образом напоминающих старых знакомых. Запрыгивайте на подножку и занимайте свободное место — в этот вечер проезд бесплатный!» — написано в сообщении клуба.

Видео доступно на странице «Зенита» в социальной сети «ВКонтакте».

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 39 очков за 18 матчей.