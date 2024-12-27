Феликс может быть арендован «Фенербахче», Моуринью хочет видеть Жоау, а не Талиску — AS

«Фенербахче» заинтересован в том, чтобы арендовать до конца сезона нападающего «Челси» Жоау Феликса. Об этом сообщает AS.

По информации источника, главный тренер турецкой команды Жозе Моуринью хочет, чтобы клуб арендовал именно Феликса, а не полузащитника «Аль-Насра» Андерсона Талиску, которого также связывают с «Фенербахче». Подчёркивается, что португальский футболист недоволен количеством игрового времени, которое он получает в «Челси». Феликс принял участие в 16 матчах за «синих» во всех турнирах нынешнего сезона, в которых провёл на поле 787 минут.

Полузащитник перешёл в «Челси» минувшим летом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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