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Тренер «Ахмата» Ташуев: верю, что в 2025 году Россию вернут в международные турниры

Тренер «Ахмата» Ташуев: верю, что в 2025 году Россию вернут в международные турниры
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Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев заявил, что верит в изменение ситуации в российском футболе в 2025 году.

«Родители всегда учили меня верить в хорошее, поэтому 100% верю, что в 2025 году Россию вернут в международные турниры. А как будет в реальности, это уже другое дело», — приводит слова Ташуева «РБ Спорт».

Ранее глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что в 2025 году ждёт возвращения российских команд в международные турниры.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.

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