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Экс-советник президента ЦСКА Непомнящий: пусть Акинфеев играет до 50 лет

Экс-советник президента ЦСКА Непомнящий: пусть Акинфеев играет до 50 лет
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Бывший советник президента московского ЦСКА Валерий Непомнящий высказался об игре вратаря красно-синих Игоря Акинфеева.

«Акинфеев — лучший вратарь в чемпионате. Думаю, каждый тренер хотел бы иметь в команде такого надёжного вратаря и человека. Периодически появляются голоса, которые говорят, а не пора ли ему заканчивать. Нет, не пора. Пускай играет хоть до 50 лет, если будет выступать на таком же уровне.

Могу согласиться с мнением, что, вероятнее всего, процесс смены первого номера в ЦСКА будет болезненным. Но [Владислав] Тороп в целом неплохо себя проявляет. Есть свежий пример «Краснодара», где ушёл [Матвей] Сафонов, а [Станислав] Агкацев очень уверенно его заменил. Поэтому, на мой взгляд, в ЦСКА грамотно подходят к этому вопросу», — приводит слова Непомнящего Legalbet.

В нынешнем сезоне Акинфеев сыграл за клуб 17 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 14 мячей и семь раз отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 38-летнего футболиста составляет € 1 млн.

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