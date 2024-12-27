Петржела: интеллект Аршавина выше среднего — Андрей стал бы отличным президентом «Зенита»

Бывший тренер санкт-петербургского «Зенита» Властимил Петржела высказался о перспективах бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина в деятельности функционера. В настоящее время 43-летний Андрей Аршавин занимает должность заместителя председателя правления по спортивному развитию санкт-петербургского «Зенита».

«Андрей Аршавин — очень умный мальчик, он был отличным игроком и определённо стал бы отличным президентом «Зенита». Его интеллект выше среднего», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 39 очков за 18 матчей.