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Петржела: интеллект Аршавина выше среднего — Андрей стал бы отличным президентом «Зенита»

Петржела: интеллект Аршавина выше среднего — Андрей стал бы отличным президентом «Зенита»
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Бывший тренер санкт-петербургского «Зенита» Властимил Петржела высказался о перспективах бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина в деятельности функционера. В настоящее время 43-летний Андрей Аршавин занимает должность заместителя председателя правления по спортивному развитию санкт-петербургского «Зенита».

«Андрей Аршавин — очень умный мальчик, он был отличным игроком и определённо стал бы отличным президентом «Зенита». Его интеллект выше среднего», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 39 очков за 18 матчей.

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