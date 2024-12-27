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Вратарь «Енисея» рассказал, почему решил поехать волонтёром на место катастрофы на Кубани

Вратарь «Енисея» рассказал, почему решил поехать волонтёром на место катастрофы на Кубани
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Голкипер красноярского «Енисея» Алексей Сорокин рассказал, что отправился волонтёром вместе с братом на место катастрофы в Анапу. На побережье Чёрного моря ведутся работы по ликвидации разлива мазута.

«Мои родители живут в Краснодарском крае, в городе Ейск. У меня сейчас отпуск, я давно искал возможность туда поехать. Когда приехал, узнал ситуацию. Но не понимал, куда ехать, где искать жильё. Мне знакомый тренер сказал, что собирается отряд волонтёров, которых отправляют на автобусе в Анапу, предоставляют жильё и питание. Мы сразу записались — взял своего брата, ему на днях исполнилось как раз 18 лет, потому что там можно работать только совершеннолетним.

Буквально на следующий день ночью садимся в автобус, едем туда. Мы не спали, переоделись и отправились на пляж. Нам объяснили, как работать, что делать. Первый день был самым жёстким — шторм, ветер, дождь, очень холодно. Но там и женщины, и старики — им тоже нелегко. Все работают и отдаются», — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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