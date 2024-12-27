Аморим: тренер «Манчестер Юнайтед» никогда не может чувствовать себя комфортно

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим рассказал, как он относится к давлению, оказываемому на него как на наставника «красных дьяволов».

«Тренер «Манчестер Юнайтед» никогда не может чувствовать себя комфортно. Но я знаю причину, по которой работаю здесь. Знаю, что если мы не выиграем, то буду находиться в опасности, независимо от того, заплатили ли за меня отступные или нет, и мне это нравится, ведь это моя работа.

Можно возразить и сказать, что я здесь уже месяц и провёл четыре тренировочные сессии, но команда не побеждает. Такова реальность, и меня это вполне устраивает», — приводит слова Аморима BBC.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» проиграл три последних матча во всех турнирах.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: