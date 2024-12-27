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Александр Соболев выложил совместное фото с Квинси Промесом

Александр Соболев выложил совместное фото с Квинси Промесом
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев опубликовал совместное фото с экс-сокомандником Квинси Промесом, с которым он играл в московском «Спартаке». На данный момент Промес выступает за «Дубай Юнайтед» из второго дивизиона ОАЭ.

Фото: из личного архива Александра Соболева

«Брат», — подписал фото Соболев.

В нынешнем сезоне Соболев сыграл за клуб 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 6 млн.

Промес провёл за «Дубай Юнайтед» четыре игры, в которых отметился четырьмя забитыми голами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года.

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