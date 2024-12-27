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IFFHS представила символическую сборную мира за 2024 год

IFFHS представила символическую сборную мира за 2024 год
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Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) на официальном сайте опубликовала символическую сборную мира по итогам 2024 года.

Символическая сборная мира 2024 года по версии IFFHS: Эмилиано Мартинес (Аргентина), Даниэль Карвахаль (Испания), Рубен Диаш (Португалия), Антонио Рюдигер (Германия), Альфонсо Дэвис (Канада), Родри (Испания), Джуд Беллингем (Англия), Тони Кроос (Германия), Ламин Ямаль (Испания), Эрлинг Холанд (Норвегия), Винисиус Жуниор (Бразилия).

Фото: IFFHS

Ранее лучшим тренером 2024 года среди национальных команд был признан Луис де ла Фуэнте, который возглавляет сборную Испании.

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