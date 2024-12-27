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Вратарь «Енисея» призвал молодёжь помочь после катастрофы на Чёрном море

Вратарь «Енисея» призвал молодёжь помочь после катастрофы на Чёрном море
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Голкипер красноярского «Енисея» Алексей Сорокин рассказал о работе по ликвидации разлива мазута на побережье Чёрного моря.

«В первый день нас отправили на пляж, где мы должны были собирать мазут с песком, складывать в мешки и оттаскивать их подальше от берега. Первую партию того, что волонтёры собирали, к сожалению, смыло в море. Мешки закопались в песок, поэтому их надо откапывать и оттаскивать очень далеко. Они очень тяжёлые — дай бог, чтобы один мешок мужчины смогли втроем отнести. Ещё ездили на погрузку мешков. Людей распределяют на бригады по 10 человек для этого. Подъезжает трактор, мы грузим мешки прямо ему в ковш, он отвозит их в «КАМАЗ», а дальше отправляют на утилизацию. Этих мешков там тысячи — 16-18 «КАМАЗов» в день уезжают на утилизацию. Работы до вечера хватает», — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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