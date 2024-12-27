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«Зенит» предложил «Расингу» € 9 млн за покупку 24-летнего защитника — Мерло

«Зенит» предложил «Расингу» € 9 млн за покупку 24-летнего защитника — Мерло
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«Зенит» сделал официальное предложение аргентинскому «Расингу» в размере € 9 млн по трансферу 24-летнего правого защитника Гастона Мартирены. Об этом сообщает журналист Сезар Луис Мерло в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, сделка будет предусматривать процент с перепродажи уругвайского футболиста, который получит «Расинг».

Ранее в СМИ появлялась информация, что интерес к Мартирене также проявлял «Краснодар».

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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