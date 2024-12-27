Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Енисея» Сорокин рассказал о последствиях работы в зоне экологической катастрофы

Вратарь «Енисея» Сорокин рассказал о последствиях работы в зоне экологической катастрофы
Комментарии

Голкипер красноярского «Енисея» Алексей Сорокин рассказал о работе по ликвидации разлива мазута на побережье Чёрного моря.

«Нам дали нормальные респираторы, в которых мы работали. Но ближе к концу дня начала болеть голова. Думал, от усталости, но на ужине вся группа сказала, что у них мигрень. Мы пили таблетки от головы. У брата, который помоложе, схватило живот — началась диарея. Там не сильно пахнет, думаешь, потерплю, но это сильно влияет на организм. Так что обязательно надо работать в респираторах. Боюсь представить, что будет летом. Это же всё вылезет наружу!» — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Эксклюзив
Вратарь «Енисея» рассказал, почему решил поехать волонтёром на место катастрофы на Кубани
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android