Вратарь «Енисея» Сорокин рассказал о последствиях работы в зоне экологической катастрофы

Голкипер красноярского «Енисея» Алексей Сорокин рассказал о работе по ликвидации разлива мазута на побережье Чёрного моря.

«Нам дали нормальные респираторы, в которых мы работали. Но ближе к концу дня начала болеть голова. Думал, от усталости, но на ужине вся группа сказала, что у них мигрень. Мы пили таблетки от головы. У брата, который помоложе, схватило живот — началась диарея. Там не сильно пахнет, думаешь, потерплю, но это сильно влияет на организм. Так что обязательно надо работать в респираторах. Боюсь представить, что будет летом. Это же всё вылезет наружу!» — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.