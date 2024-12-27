Роман Широков: в России нет игроков с таким пасом, как у меня, но Батраков близок

Экс-полузащитник и капитан национальной команды России Роман Широков рассказал, кто из российских футболистов обладает таким же пасом, как у него.

– Вы известны своим хорошим пасом. Есть ли сейчас в России футболисты с таким же качеством, как у вас?

– [Алексей] Батраков в последнее время может этим отличаться.

– Ещё кто-нибудь?

– Таким, как я, нет. Батраков близок, — приводит слова Широкова Metaratings.

Роман Широков сыграл 226 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых забил 47 мячей и отдал 30 результативных передач. За национальную команду России полузащитник забил 13 голов и сделал 13 голевых пасов за 57 встреч.