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Роман Широков: в России нет игроков с таким пасом, как у меня, но Батраков близок

Роман Широков: в России нет игроков с таким пасом, как у меня, но Батраков близок
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Экс-полузащитник и капитан национальной команды России Роман Широков рассказал, кто из российских футболистов обладает таким же пасом, как у него.

– Вы известны своим хорошим пасом. Есть ли сейчас в России футболисты с таким же качеством, как у вас?
– [Алексей] Батраков в последнее время может этим отличаться.

– Ещё кто-нибудь?
– Таким, как я, нет. Батраков близок, — приводит слова Широкова Metaratings.

Роман Широков сыграл 226 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых забил 47 мячей и отдал 30 результативных передач. За национальную команду России полузащитник забил 13 голов и сделал 13 голевых пасов за 57 встреч.

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