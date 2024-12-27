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Вратарь «Енисея» Сорокин призвал другие страны обратить внимание на ЧП в Чёрном море

Вратарь «Енисея» Сорокин призвал другие страны обратить внимание на ЧП в Чёрном море
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Голкипер красноярского «Енисея» Алексей Сорокин призвал другие страны обратить внимание на чрезвычайное происшествие, произошедшее в Чёрном море, на побережье которого ведутся работы по ликвидации разлива мазута.

— Кажется, о таких вещах надо говорить, чтобы привлечь людей.
— Конечно! Ведь Чёрное море входит и в другие страны. Эта ситуация касается не только России. Они бы тоже обратили внимание на это — хоть бы техникой помогли, — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Сорокин отправился волонтёром вместе с братом на место катастрофы в Анапу.

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