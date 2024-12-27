Ольга Смородская: с Абаскалем «Спартак» шёл бы во второй восьмёрке

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на слова экс-тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, заявившего, что нынешняя команда красно-белых была полностью подготовлена им и его помощниками.

«Смешно, когда такие тренеры, как Абаскаль, говорят что-то о своём багаже. Полный бред. «Спартаку» повезло, что они смогли избавиться от Абаскаля — сейчас с ним шли бы во второй восьмёрке», — сказала Смородская «РБ Спорт».

Испанский специалист был назначен на пост главного тренера «Спартака» летом 2022 года. Абаскаль возглавлял красно-белых до апреля 2024 года. За этот период под его руководством московский клуб принял участие в 74 матчах во всех турнирах, в которых 36 раз одержал победу, 15 раз сыграл вничью и 23 раза потерпел поражение.

После 18 туров РПЛ «Спартак» под руководством Деяна Станковича набрал 37 очков и занимает третье место.

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