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В махачкалинском «Динамо» рассказали, сколько игроков покинут команду зимой

В махачкалинском «Динамо» рассказали, сколько игроков покинут команду зимой
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов ответил на вопрос о количестве футболистов, которые покинут команду нынешней зимой.

«Команду покинут ещё один-два игрока, мы скоро это объявим, до зимних сборов. Это ребята, которым надо получать игровую практику», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

После завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги махачкалинский клуб набрал 17 очков и на текущий момент занимает 11-е место. В следующем туре чемпионата России «Динамо» встретится с московским «Локомотивом». Игра состоится 28 февраля и пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске.

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