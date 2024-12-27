Женские «Крылья Советов» объявили о назначении нового главного тренера

Российский тренер Дмитрий Воецкий возглавил женские самарские «Крылья Советов». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Воецкий работал в «Чайке, «Соколе», «Шиннике» и «СКА-Хабаровск». В тренерский штаб нового главного тренера войдут Арнольд Слабодич, Павел Микрюков и Анатолий Винокуров.

Мы поздравляем Дмитрия Юрьевича с назначением на пост главного тренера и желаем ему достижения новых вершин вместе с «Крыльями», — написано в заявлении клуба.

«Крылья Советов» завершили сезон-2024 российской Суперлиги на 12-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 18 очков за 24 матча. Чемпионом страны стал «Зенит» (68).