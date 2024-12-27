Женские «Крылья Советов» объявили о назначении нового главного тренера
Поделиться
Российский тренер Дмитрий Воецкий возглавил женские самарские «Крылья Советов». Об этом сообщил официальный сайт клуба.
«Воецкий работал в «Чайке, «Соколе», «Шиннике» и «СКА-Хабаровск». В тренерский штаб нового главного тренера войдут Арнольд Слабодич, Павел Микрюков и Анатолий Винокуров.
Мы поздравляем Дмитрия Юрьевича с назначением на пост главного тренера и желаем ему достижения новых вершин вместе с «Крыльями», — написано в заявлении клуба.
«Крылья Советов» завершили сезон-2024 российской Суперлиги на 12-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 18 очков за 24 матча. Чемпионом страны стал «Зенит» (68).
Комментарии
- 27 декабря 2024
-
22:03
-
22:00
-
21:35
-
21:32
-
21:26
-
21:12
-
21:06
-
21:03
-
20:54
-
20:41
-
20:40
-
20:28
-
20:21
-
20:21
-
20:16
-
20:11
-
20:07
-
20:03
-
20:02
-
19:54
-
19:40
-
19:36
-
19:33
-
19:33
-
19:31
-
19:29
-
19:28
-
19:25
-
19:20
-
19:08
-
19:07
-
19:02
-
19:00
-
18:48
-
18:37