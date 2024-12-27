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«Здравствуйте, император». Экс-тренер «Милана» Терим возглавил «Аль-Шабаб»

«Здравствуйте, император». Экс-тренер «Милана» Терим возглавил «Аль-Шабаб»
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Экс главный тренер национальной команды Турции и итальянского «Милана» Фатих Терим возглавил саудовский «Аль‑Шабаб».

«Здравствуйте, император», — говорится в заявлении «Аль-Шабаба».

По информации СМИ, контракт Фатиха Терима с «Аль-Шабабом» будет заключён на шесть месяцев с опцией продления ещё на один год. Последним местом работы 71-летнего специалиста был греческий «Панатинаикос», который он тренировал с января по май 2024 года.

В ходе тренерской карьеры Терим возглавлял «Галатасарай», «Фиорентину», «Милан», сборную Турции, «Анкарагюджю» и «Гёзтепе».

После 13 сыгранных матчей «Аль-Шабаб» располагается на шестой строчке в турнирной таблице саудовской Про-Лиги, набрав 23 очка.

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