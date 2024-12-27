Роналду: я никогда не буду тренером, но, возможно, стану владельцем клуба

Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что не намерен становиться тренером в будущем.

«Я никогда не буду тренером. Не думаю, что также стану президентом [клуба]. Однако, возможно, буду владельцем какого-нибудь клуба», — приводит слова Роналду Sport.es.

Сегодня, 27 декабря, пройдёт церемония вручения наград Globe Soccer Awards. Роналду представлен в номинации «Игрок года» и «Лучший футболист года на Ближнем Востоке».

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Роналду окунулся в воду в минусовую погоду: