Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роналду: я никогда не буду тренером, но, возможно, стану владельцем клуба

Роналду: я никогда не буду тренером, но, возможно, стану владельцем клуба
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что не намерен становиться тренером в будущем.

«Я никогда не буду тренером. Не думаю, что также стану президентом [клуба]. Однако, возможно, буду владельцем какого-нибудь клуба», — приводит слова Роналду Sport.es.

Сегодня, 27 декабря, пройдёт церемония вручения наград Globe Soccer Awards. Роналду представлен в номинации «Игрок года» и «Лучший футболист года на Ближнем Востоке».

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Криштиану Роналду Подробнее
Материалы по теме
Бобровский, Шнайдер, Батраков, Шара Буллет или Лифинцев? Прорывы 2024 года в спорте России
Бобровский, Шнайдер, Батраков, Шара Буллет или Лифинцев? Прорывы 2024 года в спорте России

Роналду окунулся в воду в минусовую погоду:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android