«Унион» уволил главного тренера после восьми матчей без побед в Бундеслиге

Датский специалист Бо Свенссон покинул пост главного тренера берлинского «Униона». Об этом сообщил официальный сайт немецкого клуба.

«После тщательного анализа сезона мы пришли к выводу, что необходимы значительные изменения, чтобы переломить тенденцию. Поэтому мы решили не продолжать сотрудничество с Бо Свенссоном, Бабаком Кейханфаром, Кристоффером Вихманом и Тиджаном Нджи. Мы хотели бы поблагодарить Бо Свенссона и его команду за проделанную ими работу и пожелать им всего наилучшего в будущем», — сказал управляющий директор «Униона» Хорст Хельдт.

Отмечается, что решение о том, кто будет работать с командой со 2 января 2025 года, будет принято в ближайшие несколько дней.

«Унион» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. Команда набрала 17 очков за 15 матчей.