Роналду назвал своего фаворита в борьбе за победу в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне

Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду ответил на вопрос, кого он видит в качестве главного претендента на победу в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне.

«Если бы мне нужно было делать ставку на то, кто выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне, то я бы поставил на мадридский «Реал». «Бернабеу» — особенный стадион, на котором команды боятся играть», — приводит слова Роналду Sport.es.

После шести туров общего этапа Лиги чемпионов «Королевский клуб» заработал девять очков и на текущий момент занимает 20-е место. Роналду выступал в составе «Реала» с 2009 по 2018 год.

Роналду окунулся в воду в минусовую погоду: