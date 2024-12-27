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Экс-игрок «Спартака» Ледяхов — о Дзюбе: своеобразный человек. Он что думает, то и говорит

Экс-игрок «Спартака» Ледяхов — о Дзюбе: своеобразный человек. Он что думает, то и говорит
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Бывший полузащитник московского «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о нападающем тольяттинского «Акрона» Артёме Дзюбе.

«Дзюба — своеобразный, с мощнейшим характером человек. Он что думает, то и говорит. Но в жизни сложно ему придётся, потому что, мне кажется, он не знает, где можно говорить, а где нельзя», — сказал Ледяхов в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Дзюба сыграл за клуб 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 36-летнего футболиста составляет € 2 млн.

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