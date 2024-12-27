Роналду: конечно же, саудовский чемпионат сильнее Лиги 1, во Франции есть только «ПСЖ»

Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду ответил на вопрос, считает ли он, что чемпионат Саудовской Аравии сильнее, чем французская Лига 1.

«Конечно. Это легко. Попробуйте побегать при температуре в 38,39 или 40 градусов. Во Франции есть только «ПСЖ». Остальные команды закончились», — приводит слова Роналду Madrid Zone в соцсети Х (ранее Twitter).

Сегодня, 27 декабря, пройдёт церемония вручения наград Globe Soccer Awards. Роналду представлен в номинации «Игрок года» и «Лучший футболист года на Ближнем Востоке».

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и тремя результативными передачами.

Роналду окунулся в воду в минусовую погоду: