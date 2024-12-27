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«Его решение вызывает уважение». Радимов — о переходе Сафонова в «ПСЖ»

«Его решение вызывает уважение». Радимов — о переходе Сафонова в «ПСЖ»
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Российский тренер Владислав Радимов высказался о переходе голкипера Матвея Сафонова во французский «Пари Сен-Жермен». Сафонов стал игроком «парижан» летом 2024 года.

«Я бы отметил Сафонова за то, что он рискнул перейти в «ПСЖ», зная, что там есть Доннарумма. Это уже непросто вне зависимости от того, сколько ты будешь зарабатывать, ведь изначально подразумевается, что ты приезжаешь вторым вратарем. Наверняка, у него были варианты поскромнее, но быть первым вратарём. В этом плане его решение вызывает уважение. Ему будет непросто выиграть конкуренцию у Доннаруммы, но он делает правильные шаги к этому», — сказал Радимов в эфире «Матч Премьер».

В текущем сезоне французской Лиги 1 25-летний Матвей Сафонов провёл пять матчей. Также на счету российского голкипера две игры в Лиге чемпионов и одна — в Кубке Франции. Во встрече национального кубка Сафонов отразил два пенальти и помог своей команде выйти в 1/16 финала. «Пари Сен-Жермен» обыграл «Ланс» со счётом 1:1, 4:3 пен.

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