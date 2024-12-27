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Роналду — о кризисе «Ман Сити»: Гвардиола — умный тренер, уверен, что они вернутся

Роналду — о кризисе «Ман Сити»: Гвардиола — умный тренер, уверен, что они вернутся
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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, ныне выступающий за «Аль-Наср», поделился мнением об игровом кризисе «Манчестер Сити».

«В футболе никогда не знаешь, что может случиться. «Сити» сейчас переживает трудные времена, но я на 100% уверен, что они вернутся. Гвардиола — очень умный тренер, и он поймёт, в чём проблема. Похожее было и с мадридским «Реалом», когда ранее говорили, что это плохой сезон для них», — приводит слова Роналду Sport.es.

В девяти последних встречах чемпионата Англии «горожане» два раза сыграли вничью, один раз одержали победу и шесть раз потерпели поражение. После 18 матчей АПЛ «Манчестер Сити» набрал 28 очков и занимает седьмое место.

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