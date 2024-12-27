Быстров: думаю, Кержаков готов заявиться в РПЛ. У нас такой футбол, что можно вернуться

Экс-полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Владимир Быстров, который находился в Дубае вместе с бывшим нападающим сборной России Александром Кержаковым, рассказал, что ныне тренер готов заявиться в Российскую Премьер-Лигу, так как находится в отличной форме.

— В Дубае вы много времени проводили с Кержаковым. Как у него дела?

— Смотрится хорошо. Думаю, готов заявиться в РПЛ.

— Да ладно.

— Конечно. Почему нет? У нас сейчас такой футбол, что, в принципе, можно вернуться.

— Мы, наоборот, ждём, когда Кержаков снова тренировать начнёт.

— Да он готов и тренировать, и играть. Саша в великолепной форме, — приводит слова Быстрова Sport24.

Кержаков завершил игровую карьеру в «Зените» в 2017 году.