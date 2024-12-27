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Роналду: люди не ждали, что «Реал» будет хорош, но теперь он опережает «Барселону»

Роналду: люди не ждали, что «Реал» будет хорош, но теперь он опережает «Барселону»
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Бывший нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду, ныне выступающий за «Аль-Наср», отметил прогресс в результатах «сливочных» по ходу нынешнего сезона.

«Люди не ждали, что мадридский «Реал» будет хорош в начале сезона, но сейчас он опережает «Барселону», — приводит слова Роналду журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

После 18 матчей испанской Примеры «Реал» набрал 40 очков и на текущий момент занимает второе место. В свою очередь, «Барселона» заработала 38 очков в 19 встречах и располагается на третьей строчке. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании мадридский «Атлетико» с 41 очком.

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