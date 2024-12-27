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Роналду получил премию Globe Soccer Awards как лучший футболист года на Ближнем Востоке

Роналду получил премию Globe Soccer Awards как лучший футболист года на Ближнем Востоке
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Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду получил награду Globe Soccer Awards как лучший игрок 2024 года на Ближнем Востоке.

Соперниками 39-летнего Криштиану Роналду в этой номинации были Рияд Марез («Аль-Ахли»), Сергей Милинкович-Савич («Аль-Хиляль»), Салем Аль-Давсари («Аль-Хиляль») и Суфьян Рахими («Аль-Айн»).

Globe Soccer Awards — ежегодная церемония награждения, на которой определяются люди, добившиеся наибольших достижений в футбольной среде. Победители в различных номинациях определяются путём голосования.

В прошлом году лучшим футболистом был признан нападающий Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), тренером — Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»). Лучшим игроком Ближнего Востока стал Криштиану Роналду.

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