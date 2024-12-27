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«Ахмат» подпишет вратаря «Кайрата» Вадима Ульянова

«Ахмат» подпишет вратаря «Кайрата» Вадима Ульянова
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Грозненский «Ахмат» согласовал переход голкипера казахстанского «Кайрата» Вадима Ульянова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что стороны согласовывают детали перехода, после чего планируют объявить о трансфере. Ранее о возможности перехода сообщал Metaratings.

«Ахмат» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 13 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 39 очков. В первом туре после возобновления чемпионата «Ахмат» сыграет с казанским «Рубином» 1 марта 2025 года.

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