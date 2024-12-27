Мадридский «Реал» признан лучшим клубом года по версии Globe Soccer Awards

Мадридский «Реал» признан лучшим клубом года по версии Globe Soccer Awards.

Конкурентами «Реала» в этой номинации были «Манчестер Сити», «Интер», «Байер», «Аталанта», «Аль-Ахли», «Атлетико Минейро», «Ботафого», «Олимпиакос» и «Спортинг».

Globe Soccer Awards — ежегодная церемония награждения, на которой определяются люди, добившиеся наибольших достижений в футбольной среде. Победители в различных номинациях определяются путём голосования.

В минувшем сезоне «Королевский клуб» под руководством Карло Анчелотти выиграл испанскую Примеру, а также Лигу чемпионов. Также в 2024 году «Реал» завоевал Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

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