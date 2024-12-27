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Карло Анчелотти — лучший тренер года по версии Globe Soccer Awards

Карло Анчелотти — лучший тренер года по версии Globe Soccer Awards
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти признан лучшим тренером года по версии Globe Soccer Awards.

Конкурентами итальянского специалиста в этой номинации выступили Хаби Алонсо («Байер»), Микель Артета («Арсенал»), Луис де ла Фуэнте (сборная Испании), Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Симоне Индзаги («Интер»).

В минувшем сезоне «Королевский клуб» под руководством Анчелотти выиграл испанскую Примеру, а также Лигу чемпионов. Также в 2024 году «Реал» завоевал Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. После 18 матчей испанской Примеры нынешнего сезона «Реал» набрал 40 очков и на текущий момент занимает второе место.

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