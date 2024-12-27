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«Предложили Артёму систему мотивации». В «Акроне» рассказали о подписании Дзюбы

«Предложили Артёму систему мотивации». В «Акроне» рассказали о подписании Дзюбы
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Спортивный директор тольяттинского «Акрона» Арам Задоян рассказал о переговорах с нападающим Артёмом Дзюбой перед его переходом в клуб на правах свободного агента.

— Условия Артёма, по словам Власова, в июне для «Акрона» были неподъёмными. К сентябрю вы на них согласились?
— Дзюба большой профессионал — и в футболе, и в переговорах. У него были определённые финансовые ориентиры, мы их удовлетворили в рамках своих возможностей. В том числе предложив Артёму систему мотивации. И мы, и он во всех смыслах довольны сотрудничеством, — приводит слова Задояна Sport24.

В нынешнем сезоне Дзюба сыграл за клуб 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 36-летнего футболиста составляет € 2 млн.

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