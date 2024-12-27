Основатель «Родина Медиа» — о словах Смолова про Медиалигу: думал, он продвинутый парень

Рэпер и основатель медийного клуба «Родина Медиа» Александр Тарасов отреагировал на критические слова нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова о Медиалиге. Напомним, ранее Смолов заявил, что сборная России не должна упоминаться в одном предложении с Медиалигой.

«Вот что плохого будет от матча Медиалиги со сборной России? По-моему, ничего. Это просто будет хороший матч. Учитывая, что сейчас сборная России не может найти себе достойного соперника, она должна развлекать. Почему она развлекается со сборной Вьетнама и остальными сборными, на которые даже люди не приходят? А в случае нашей коллаборации обе команды получат большой интерес. Что сборная России получит интерес от молодых подписчиков и фанатов Медиалиги, что Медиалига, безусловно, получит такой кейс.

Я не считаю, что [проведение матча сборных России и Медиалиги] это что-то плохое и как-то негативно скажется на национальной команде. Тем более если матч будет носить благотворительный характер – уверен, что это поможет собрать большое количество денег для нуждающихся.

Может ли фамилия Смолова упоминаться в одном предложении с Паненкой? Я думаю, что это сложная история для Феди, которую он, надеюсь, всячески проработал и не обращает на это внимания. Но я тогда [на ЧМ-2018] очень сильно переживал, как и все болельщики. Недоумевал, как такое вообще возможно.

И поэтому Федю сейчас все хейтят, хейтят нашу Медиалигу. Видно, что она ему покоя не даёт, но это очень странно. Я вообще с другой стороны Федю знаю. Мне казалось, что он, наоборот, продвинутый парень, который топит за все тренды. А по сути, из-за своих высказываний он превращается в сноба, которым вообще не является», — приводит слова Тарасова Metaratings.