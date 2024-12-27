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Гурам Аджоев оценил работу Станковича в «Спартаке»

Гурам Аджоев оценил работу Станковича в «Спартаке»
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Бывший спортивный директор «Динамо» Гурам Аджоев ответил на вопрос, работу какого тренера он мог бы выделить по итогам первой части нынешнего сезона РПЛ.

«Спартак» неплохо себя показал, доверили сербскому тренеру Деяну Станковичу. Но тренерскую работу должны выделять руководители клубов. Команда начинает прибавлять при нём, что-то показывать. Не в удаче ли дело, касаемо Станковича? Везёт всегда сильнейшим», — сказал Аджоев Metaratings.

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги красно-белые набрали 37 очков и на текущий момент занимают третье место. В следующем туре РПЛ «Спартак» встретится с «Оренбургом». Игра состоится 2 марта и пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

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