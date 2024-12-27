Экс-вратарь Корнюхин: «Зенит» набирал очки в начале сезона благодаря Латышонку

Бывший голкипер санкт-петербургского «Зенита» Евгений Корнюхин порассуждал о том, кто из вратарей мог бы уехать в европейский чемпионат, и назвал тех, кого мог бы выделить по итогам первой половины Российской Премьер-Лиги.

«Станислав Агкацев и Евгений Латышонок – это два вратаря, которые действительно доказывают своей игрой, что они в порядке. Мне импонирует Латышонок. Во многом благодаря ему петербуржцы набирали очки в начале сезона, когда Латышонок тащил всё, что летело, и «Зенит» забивал то, что залетало. Если бы не Латышонок, то неизвестно, как бы вообще вся картина развернулась.

Что касается «Краснодара» и Агкацева — благодаря тому, что Сафонов уехал в Европу, заблистал Станислав. Достойная замена. Может быть, многие в него и не верили, но тренер ему доверил, не стали никого искать, а обошлись своим вратарём.

Лунёв уже был за границей, там не прошёл в состав, вернулся в Россию — подтверждает, опять же, что вратарь определённого уровня. Акинфеев — понятно, что это легенда», — приводит слова Корнюхина Metaratings.

В нынешнем сезоне Латышонок сыграл за клуб 15 матчей во всех турнирах, в которых пропустил семь мячей и 10 раз отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 3 млн.