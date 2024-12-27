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Винисиус признан лучшим игроком и нападающим года по версии Globe Soccer Awards

Винисиус признан лучшим игроком и нападающим года по версии Globe Soccer Awards
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Вингер мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор был признан лучшим игроком и нападающим 2024 года по версии Globe Soccer Awards.

В голосовании на лучшего футболиста нынешнего года бразильский футболист опередил следующих игроков: Джуд Беллингем («Реал» Мадрид), Антуан Гризманн («Атлетико»), Виктор Дьёкереш («Спортинг»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Гарри Кейн («Бавария»), Тони Кроос («Реал» Мадрид), Роберт Левандовски («Барселона»), Адемола Лукман («Аталанта»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид), Лионель Месси («Интер Майами»), Коул Палмер («Челси»), Родри («Манчестер Сити»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Ламин Ямаль («Барселона»).

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