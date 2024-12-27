«Арсенал» — «Ипсвич Таун»: онлайн-трансляция матча 18-го тура АПЛ начнётся в 23:15 мск

Сегодня, 27 декабря, состоится матч 18-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся лондонский «Арсенал» и «Ипсвич Таун». Команды будут играть на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Дарреном Ингландом (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 23:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 17 сыгранных матчей «Арсенал» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 33 очка. «Ипсвич Таун» после аналогичного количества игр занимает предпоследнее, 19-е место, заработав 12 очков. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии «Ливерпуль», у которого 42 очка.