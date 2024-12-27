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Ламин Ямаль — лучший молодой игрок года по версии Globe Soccer Awards

17-летний крайний нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль был признан лучшим молодым игроком 2024 года по версии Globe Soccer Awards.

Конкурентами Ямаля в этой номинации были: Пау Кубарси (сборная Испании, «Барселона»), Алехандро Гарначо (сборная Аргентины, «Манчестер Юнайтед»), Арда Гюлер (сборная Турции, «Реал» Мадрид), Кобби Майну (сборная Англии, «Манчестер Юнайтед»), Савио Морейра (сборная Бразилии, «Манчестер Сити»), Кенан Йылдыз (сборная Турции, «Ювентус»).

В 2024 году Ямаль забил 13 голов и сделал 24 результативные передачи во всех турнирах за клуб и сборную Испании. В составе национальной команды 17-летний футболист стал чемпионом Европы.

В 2023 году победу в этой номинации одержал полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем.

Сколько стоят молодые футболисты: