В «Динамо» Махачкала сообщили, что Помешкин из «Космоса» отправится с командой на сборы

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего Кирилла Помешкина из «Космоса». Ранее о потенциальном трансфере сообщал журналист Иван Карпов.

«Кирилл должен быть у нас на сборах, но ничего более существенного сказать не могу. Надо видеть игрока, разговаривать с ним, а я этого не делал. Службы, которые этим занимаются, посчитали нужным его взять. Я не возражал», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Махачкалинское «Динамо» находится на 11-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 17 очков за 18 матчей.