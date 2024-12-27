Роналду: Винисиус несправедливо не выиграл «Золотой мяч», он заслужил эту награду

Бывший нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду, ныне выступающий за «Аль-Наср», считает, что вингер «сливочных» Винисиус Жуниор должен был выиграть «Золотой мяч» — 2024.

«Винисиус проделывает фантастическую работу. По моему мнению, он заслужил выиграть «Золотой мяч». Это [второе место Винисиуса на голосовании] было несправедливо, на мой взгляд. Награда была вручена Родри, он заслуживал тоже. Но я считаю, что её должен был получить Винисиус, поскольку он выиграл Лигу чемпионов, забив гол в финале. Это то, почему мне нравится Globe Soccer Awards, здесь всё честно», — сказал Роналду на сцене церемонии Globe Soccer Awards.

«Золотой мяч» выиграл полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри. Винисиус занял второе место по итогами голосования.

Толпа в Париже отреагировала на новости о Винисиусе: