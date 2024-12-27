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Криштиану Роналду признан лучшим бомбардиром всех времён на Globe Soccer Awards

Криштиану Роналду признан лучшим бомбардиром всех времён на Globe Soccer Awards
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Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду получил награду Globe Soccer Awards как лучший бомбардир всех времён. За свою карьеру 39-летний Криштиану Роналду забил 916 голов в официальных играх.

Globe Soccer Awards — ежегодная церемония награждения, на которой определяются люди, добившиеся наибольших достижений в футбольной среде. Победители в различных номинациях определяются путём голосования.

Лучшим футболистом 2024 года был признан нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор, тренером — Карло Анчелотти («Реал» Мадрид). Лучшим игроком Ближнего Востока стал Криштиану Роналду.

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