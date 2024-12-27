Беллингем был признан лучшим полузащитником года на церемонии Globe Soccer Awards

Атакующий хавбек мадридского «Реала» Джуд Беллингем был признан лучшим полузащитником 2024 года по версии ежегодной премии Globe Soccer Awards, проводящейся в ОАЭ.

В голосовании на эту номинацию Беллингем опередил таких футболистов, как Николо Барелла («Интер»), Хакан Чалханоглу («Интер»), Тони Кроос (экс-игрок «Реала»), Даниэль Ольмо («Барселона»), Коул Палмер («Челси»), Родри («Манчестер Сити»), Федерико Вальверде («Реал» Мадрид), Витинья («ПСЖ»), Флориан Вирц («Байер»), Гранит Джака («Байер»).

В 2024 году английский полузащитник забил 17 голов и сделал 17 результативных передач за клуб и сборную во всех турнирах.

Беллингем угостил кофе замёрзшую болельщицу: