Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Беллингем был признан лучшим полузащитником года на церемонии Globe Soccer Awards

Беллингем был признан лучшим полузащитником года на церемонии Globe Soccer Awards
Комментарии

Атакующий хавбек мадридского «Реала» Джуд Беллингем был признан лучшим полузащитником 2024 года по версии ежегодной премии Globe Soccer Awards, проводящейся в ОАЭ.

В голосовании на эту номинацию Беллингем опередил таких футболистов, как Николо Барелла («Интер»), Хакан Чалханоглу («Интер»), Тони Кроос (экс-игрок «Реала»), Даниэль Ольмо («Барселона»), Коул Палмер («Челси»), Родри («Манчестер Сити»), Федерико Вальверде («Реал» Мадрид), Витинья («ПСЖ»), Флориан Вирц («Байер»), Гранит Джака («Байер»).

В 2024 году английский полузащитник забил 17 голов и сделал 17 результативных передач за клуб и сборную во всех турнирах.

Джуд Беллингем Подробнее
Материалы по теме
Беллингем — лучший плеймейкер года по версии IFFHS, Де Брёйне — второй, Месси — пятый

Беллингем угостил кофе замёрзшую болельщицу:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android