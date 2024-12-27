Тренер вратарей сборной России Кафанов: переход Сафонова в «ПСЖ» — главное событие года

Тренер вратарей национальной команды России Виталий Кафанов ответил на вопрос о главном событии года в российском футболе.

— Какое главное событие 2024 года в российском футболе?

— Переход Матвея Сафонова в «ПСЖ».

— Можно ли говорить, что на сегодняшний день российская вратарская школа — одна из лучших в мире?

— Заявлять так не могу, потому что сейчас не играем в еврокубках. Но у нас много сильных вратарей — это факт, — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».

22 декабря «Пари Сен-Жермен» обыграл «Ланс» в серии послематчевых пенальти. Ворота гостей с первых минут защищал российский вратарь Матвей Сафонов. Основное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии 11-метровых ударов Сафонов совершил два спасения и позволил своей команде пройти в 1/16 финала Кубка Франции.