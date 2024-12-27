Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Винисиус: приятно получать награды на глазах моих кумиров, Роналду и Неймара

Винисиус: приятно получать награды на глазах моих кумиров, Роналду и Неймара
Аудио-версия:
Комментарии

Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор поделился эмоциями после победы на церемонии Globe Soccer Awards, где он был признан лучшим футболистом 2024 года.

«Криштиану [Роналду] и Неймар — мои кумиры. Для меня большая честь выиграть награду лучшему футболисту года на глазах у двух моих кумиров. Хочу поблагодарить всех партнёров по команде и мою семью, а также футбольный клуб «Фламенго», который дал мне возможность проявить себя. Хочу поблагодарить всех фанатов, поддерживающих меня. Эта награда, за которую я долго боролся», — приводит слова Винисиуса Sport.es.

В 2024 году Винисиус забил 34 гола и сделал 16 результативных передач за клуб и сборную во всех турнирах. В составе «Реала» он выиграл Суперкубок Испании, Ла Лигу, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

Винисиус Жуниор Подробнее
Материалы по теме
Бобровский, Шнайдер, Батраков, Шара Буллет или Лифинцев? Прорывы 2024 года в спорте России
Бобровский, Шнайдер, Батраков, Шара Буллет или Лифинцев? Прорывы 2024 года в спорте России

Толпа в Париже отреагировала на новости о Винисиусе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android